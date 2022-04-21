"Яндекс.Драйв" опроверг возможность потери до 35% автопарка

21 апреля, 16:45
Прогнозы о возможной потере "Яндекс.Драйвом" около трети парка автомобилей не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе оператора каршеринга.
Таким образом компания прокомментировала информацию в СМИ о том, что дефицит на рынке и истекающие лизинговые договоры могут лишить оператора части автопарка.
"Прогноз не соответствует действительности. В начале этого года "Яндекс.Драйв" начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. Возвращение автомобилей лизинговому партнеру – это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнерами. При этом сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен", – пояснили в компании.
В "Яндекс.Драйве" подчеркнули, что сервис продолжает следить за ситуацией. Снижение лизинговой ставки или появление нового поставщика машин может существенно изменить положение дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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