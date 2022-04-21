"Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов Великой Отечественной войны с 3 по 12 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" проводит акцию по предоставлению бесплатного перелета в экономклассе ветеранам Великой Отечественной войны с 3 по 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 12 мая, он будет действителен в течение одного месяца.

Правом бесплатной перевозки смогут воспользоваться ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие в РФ и СНГ или являющиеся их гражданами. При этом авиакомпания берет на себя оплату всех такс и сборов.

Кроме того, у участника акции будет возможность оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Ветеранам также предложат повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту самолета.

Также с 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут воспользоваться бесплатным перелетом на рейсах авиакомпании NordStar, сообщается в телеграм-канале компании.

Бесплатная перевозка будет предоставлена участникам войны, проживающим в Москве, Красноярске, Норильске и других городах. Бесплатный билет будет также предоставлен для одного сопровождающего.

Ранее сообщалось, что федеральные льготники теперь могут оформлять электронные билеты на электрички в приложении "РЖД Пассажирам".

Такую услугу предоставляют 24 из 25 пригородных перевозчиков. В настоящее время исключением является ЦППК, однако планируется, что услуга у данного перевозчика заработает уже в марте.