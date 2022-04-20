"Яндекс.Драйв" опроверг возможность потери до 35% автопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прогнозы о возможной потере "Яндекс.Драйвом" около трети парка автомобилей не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе оператора каршеринга.

Таким образом компания прокомментировала информацию в СМИ о том, что дефицит на рынке и истекающие лизинговые договоры могут лишить оператора части автопарка.

"Прогноз не соответствует действительности. В начале этого года "Яндекс.Драйв" начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. Возвращение автомобилей лизинговому партнеру – это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнерами. При этом сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен", – пояснили Москве 24 в компании.

В "Яндекс.Драйве" подчеркнули, что сервис продолжает следить за ситуацией. Снижение лизинговой ставки или появление нового поставщика машин может существенно изменить положение дел.

Также сервис продолжает развивать направление долгосрочной аренды автомобилей, кроме того, удерживает цены на тарифы.

"Например, в марте спрос на "Подписку" (долгосрочную аренду автомобилей от одного месяца. – Прим. ред.) увеличился вдвое по сравнению с февралем. Помимо "Подписки", "Драйв" также продолжит фокусироваться на продуктах для бизнеса", – пояснили в пресс-службе оператора.

Ранее сообщалось, что "Яндекс.Драйв" может лишиться до 35% своего автопарка. Отмечалось, что основным лизинговым партнером оператора каршеринга выступает Major. Однако в кризис компания отказывается перезаключать контракты, поскольку автомобили в дальнейшем можно перепродать, либо предлагает их на невыгодных условиях. В частности, лизингодатели решили повысить ставки минимум до 20%, хотя раньше они составляли около 8% годовых.