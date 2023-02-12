В России создали кроссовки с вентиляцией, подогревом и массажем

Фото: YEA2098

Российская компания, выпускающая спортивную обувь, объявила о создании первой в мире модели кроссовок, в которой присутствуют функции подогрева, вентиляции и массажа. Об этом пишет газета "Известия".

Кроссовки с функциями подогрева, вентиляции и массажа управляются со смартфона пользователя, их создали разработчики российского стартапа YEA2098. В обувь будет установлена батарея емкостью 2200 mAh, которой хватит на 3 дня использования, полностью зарядить батарею будет возможно за два часа.

По расчетам создателей, стоимость модели составит около 50 тысяч рублей.

"Выбирая набор функций, мы отталкивались от того, чтобы они приносили реальную пользу. Возможности подогрева или вентиляции можно задействовать в зависимости от времени года и погоды. А массаж помогает снять усталость", – заявил создатель бренда Андрей Шурыгин.

Уточняется, что вес каждого кроссовка вместе с аккумулятором, модулем Bluetooth для подключения смартфона, электрической стелькой для обогрева, вентиляторами, обеспечивающими обдув, и вибрирующими мини-моторами составит 1 килограмм. Кроссовки могут работать в дождь, но погружать их в воду нельзя.

Ранее российские инновационные кроссовки с автошнуровкой показали в Сочи. Разработку представили специалисты Сибирского федерального университета на конгрессе молодых ученых.

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