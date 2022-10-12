Эксперт по этикету оправдала явившегося на встречу с Путиным президента ОАЭ в кроссовках

Фото: kremlin.ru

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время беседы с Владимиром Путиным был обут в черные кроссовки Nike. Эксперт по этикету Эля Басманова попросила не расценивать это как проявление неуважения.

"Поскольку арабский мир представляет свою культуру и свои традиции, то они оценивают себя как людей высокого положения и не отказываются от своей национальной одежды. Поскольку он из жаркого южного климата приезжал в северную страну, то теплая куртка, которую его охранник с ним носил, и кроссовки – это способ защитить себя от холода", – объяснила Басманова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее словам, одежду президента ОАЭ не стоит рассматривать как обиду или неуважение. Эксперт утверждает, что кроссовки имеют небольшое значение в сравнении с итогами переговоров и интересами мира в нынешней ситуации. Сейчас лучше сохранить хорошие отношения и подтвердить их перспективу, считает Басманова.

В СМИ сообщалось, что строгий дресс-код протокольных встреч строится вокруг определенных правил. Например, на мероприятия высшего уровня следует надевать оксфорды или дерби из гладкой матовой кожи черного цвета.

Президент России встретился с главой ОАЭ в среду, 11 октября, в Константиновском дворце.

Ранее сообщалось, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ.

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