Глава Nike Джон Донахью объявил об уходе в отставку

Фото: nike.com

Исполнительный директор корпорации Nike Джон Донахью принял решение покинуть свой пост с 14 октября, сообщает RT со ссылкой на сайт компании.

Новым руководителем Nike станет Эллиот Хилл, ранее занимавший одну из руководящих должностей в компании. Тем временем Джон Донахью останется в Nike до 31 января 2025 года в качестве консультанта, чтобы обеспечить плавный переход полномочий к новому руководителю.

Донахью занимал место исполнительного директора компании с января 2020 года.

В 2023 году в рейтинге самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары" Nike Inc. заняла первое место. Американский бренд Nike сохраняет свое лидерство с 2015 года. Стоимость бренда за год снизилась на 5,6% и оценивается в 31,3 миллиарда долларов. На втором месте оказался французский бренд Louis Vuitton, на третьем – Chanel.