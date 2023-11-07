Nike обвинила New Balance в воровстве технологии производства кроссовок

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Американский производитель спортивной одежды Nike подал в суд на New Balance и Skechers за использование запатентованной технологии Nike Flyknit при производстве верхних частей кроссовок, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В компании подчеркнули, что запатентованная ими технология использовалась при производстве кроссовок Skechers Arch Fit, Glide Step и Ultra Flex 3, а также New Balance Fresh Foam и FuelCell.

Указанная технология использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с целевыми областями поддержки, растяжения и воздухопроницаемости.

Ранее Nike подала в суд аналогичные иски на Adidas, Puma и Lululemon. В ответ Adidas подала встречный иск, утверждая, что технология подбора обуви Nike Adapt, приложения для тренировок Run Club и Training Club, а также приложение SNKRS для продажи обуви ограниченным тиражом нарушают ее патенты. Adidas и Puma могли урегулировать свои иски, а по делу Lululemon решение еще не вынесли.

Brand Finance, ссылаясь на результаты своего ежегодного исследования, сообщило, что Nike Inc. снова занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары".

Американский бренд Nike сохраняет свое лидерство с 2015 года, когда был опубликован первый отчет по этой категории товаров. Стоимость бренда за год снизилась на 5,6% и оценивается в 31,3 миллиарда долларов.



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