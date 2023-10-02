Nike остался самым дорогим брендом одежды в мире – исследование

Фото: ТАСС/IMAGO/Colin Poultney

Nike Inc. снова занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары". Об этом сообщает Brand Finance, ссылаясь на результаты своего ежегодного исследования.

Американский бренд Nike сохраняет свое лидерство с 2015 года, когда был опубликован первый отчет по этой категории товаров. Стоимость бренда за год снизилась на 5,6% и оценивается в 31,3 миллиарда долларов.

На втором месте, как и в 2022 году, оказался французский бренд Louis Vuitton. Его стоимость возросла сразу на 12,2%, составив 26,29 миллиарда долларов.

Третье место у другого французского бренда – Chanel. Он показал уверенный рост в 27%, до 19,39 миллиарда долларов, потеснив в списке Gucci.

Авторы рейтинга особо отметили китайский бренд пуховой одежды Bosideng, который смог выйти на рынок Европы и хорошо себя зарекомендовать. В этом году Bosideng International активно сотрудничала с известными дизайнерами, в том числе с французским модельером Жан-Полем Готье, а продукция появлялась на престижных модных показах.

Несмотря на то что сейчас стоимость бренда Bosideng составляет всего 1,9 миллиарда долларов (47-е место), в Brand Finance считают его перспективным.

Но самый быстрорастущий бренд принадлежит французскому дому моды Celine: за год его стоимость поднялась на 51%, до 2,9 миллиарда долларов. Авторы отчета связали такой рост с работой креативного директора Эди Слимана, который пришел в компанию в 2018 году после 16 лет работы в Christian Dior и Yves Saint Laurent.

Ранее сообщалось, что популярный итальянский бренд одежды OVS готовится зайти на российский рынок. В московском ТЦ "Вегас" павильон уже готов. Новый магазин займет помещение сразу на двух этажах. В планах – полсотни точек по всей стране.

По словам аналитиков, бренд уже заходил на российский рынок по франшизе, но в 2014 году из-за скачка валютных курсов магазины закрыли.