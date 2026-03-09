Минздрав РФ утвердил цветовую кодировку формы медработников по должностям

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Министерство здравоохранения РФ разработало рекомендации по цветовому кодированию медицинской формы для персонала лечебных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новым правилам, цвет униформы теперь будет отражать иерархическую структуру медицинской организации. Для каждой категории работников был определен свой отличительный оттенок.

Руководящий состав больниц и поликлиник должен будет носить одежду фиолетового цвета. Врачам предписана форма темно-зеленого цвета, тогда как средний медперсонал (медсестры) будет выделяться салатовыми тонами.

Для младшего медицинского персонала (нянечки, санитары) предназначен лавандовый цвет. Административные работники и сотрудники регистратур будут носить форму голубого цвета. Работники немедицинских специальностей, хозяйственных отделов и IT-специалисты начнут носить форму серого цвета.

Помимо цветовых решений, Минздрав дал рекомендации по выбору обуви для сотрудников, работающих в поликлиниках и стационарах. Чтобы снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат в течение смены, толщина подошвы обуви должна составлять от двух до трех сантиметров. При этом подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, обеспечивая надежное сцепление с поверхностью и исключая скольжение.

Ранее Минздрав РФ утвердил стандарт лечения гриппа. Отмечается, что для лечения гриппа в стационаре пациенту будет предложено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.