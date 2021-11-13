На севере Москвы эвакуировали около 15 человек из-за пожара – СМИ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Из-за пожар в жилом доме на севере Москвы эвакуировали около 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Загорелся дом 7 на улице Беговой.

"Очаг возгорания находится в подвале. Огонь интенсивно распространяется", – отметил источник.

Тушение осложняет то, что дом старой постройки с деревянными покрытиями. Площадь возгорания составляет 25 квадратных метров.

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в хозяйственной постройке в Солнечногорском районе. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

По данным следствия, возгорание произошло в хозяйственной постройке около 11:00. Предварительной причиной пожара является неисправность в оборудовании отопления.

