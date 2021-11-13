На севере Москвы эвакуировали около 15 человек из-за пожара – СМИ

13 ноября, 23:22
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Из-за пожар в жилом доме на севере Москвы эвакуировали около 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Загорелся дом 7 на улице Беговой.
"Очаг возгорания находится в подвале. Огонь интенсивно распространяется", – отметил источник.
Тушение осложняет то, что дом старой постройки с деревянными покрытиями. Площадь возгорания составляет 25 квадратных метров.
Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в хозяйственной постройке в Солнечногорском районе. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
По данным следствия, возгорание произошло в хозяйственной постройке около 11:00. Предварительной причиной пожара является неисправность в оборудовании отопления.
Уголовное дело возбудили после пожара в подмосковном Солнечногорске
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