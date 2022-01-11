Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована. Об этом сообщает ТАСС.

"Я в больнице", – заявила Тарасова.

Заслуженный тренер уже проходила лечение в больнице в середине декабря. Сообщалось, что она была госпитализирована с высоким давлением 14 декабря. Информацию о плохом самочувствии Тарасовой тогда подтвердил фигурист Илья Авербух.

Сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Тарасова не пришла на съемки финального выпуска шоу "Ледниковый период", где она является главным судьей.