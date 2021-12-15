Фигурист Илья Авербух рассказал о самочувствии Татьяны Тарасовой

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Фигурист Илья Авербух в разговоре с Москвой 24 подтвердил плохое самочувствие заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Ранее "Газета.ру" сообщила, что Татьяна Тарасова не пришла на съемки финального выпуска шоу "Ледниковый период". Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию является главным судьей проекта. Вместо нее в жюри пригласили актера Даниила Спиваковского.





Илья Авербух фигурист Она неважно себя чувствует, больше ничего не могу сказать.

Незадолго до этого у Татьяны Тарасовой случился конфликт с супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской. В программе "Секрет на миллион" заслуженный тренер СССР рассказала, что Рудковская "многое испортила" в работе фигуриста. Кроме того, тренер отметила, что не замечает спортивный потенциал в сыне Плющенко и Рудковской.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что в России нет футбола. Она также назвала бессмысленным участие российской сборной в финальном этапе чемпионата мира 2022 года. "Как они могут себя показать? Последнее место занять?" – сказала тренер.

