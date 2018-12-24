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14:55

Тарасова вступилась за Евгению Медведеву

спорт

14:55

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Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала тренерский совет за то, что он включил Евгению Медведеву лишь второй запасной для участия на чемпионате Европы.

"Было бы по-человечески правильно, на мой взгляд, она (Медведева) пошла сейчас вверх. И на этом движении вверх подстрелить собственными руками опять, мне кажется, неправильно. Нужно, мне кажется, всегда оставлять надежду", – приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Тарасова напомнила, что Медведева не стоит первой запасной даже на Универсиаду-2019. "Мне кажется, это неправильно по отношению к той девочке, которая делала историю и пошла вверх. Я говорю это не потому, что кого-то люблю, а кого-то нет. Я не люблю начальников. Есть решение, если им так легче жить – пусть они так живут. И хорошо бы, чтобы с их детьми, если будут талантливыми, поступали так же, как они поступают с талантливыми людьми", – заявила Тарасова.

Тренерский совет Федерации фигурного катания РФ решил, что на чемпионат Европы поедут Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Первой запасной стала Елизавета Туктамышева, пропустившая чемпионат России из-за болезни.

На чемпионате России, по итогам которого совет определяет состав на первенство Европы, Медведева заняла седьмое место. После короткой программы Медведева занимала 14-е место. Во время проката она дважды упала.

Чемпионкой России стала 14-летняя Анна Щербакова, однако она может выступать на международных соревнованиях только с 15 лет. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место, хотя лидировала после короткой программы.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 27 января.

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спорт

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