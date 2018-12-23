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13:40

Объявлен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионат Европы

спорт

13:40

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. Опубликован он на официальном сайте организации.

В женском одиночном катании страну представят Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Евгения Медведева в основной состав не попала. Вместе с Елизаветой Туктамышевой она будет запасной.

В мужском одиночном катании за Россию выступят Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин. Запасными будут Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

Среди спортивных пар выбрали Евгению Тарасову/Владимира Морозова, Наталью Забияко/Александра Энберта и Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В танцах на льду сборную России представят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Софья Евдокимова/Егор Базин. В запасе будут Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

спорт

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