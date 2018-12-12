Туктамышева пропустит чемпионат России из-за болезни

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Фигуристку Елизавету Туктамышеву госпитализировали на две недели из-за воспаления легких. Об этом со ссылкой на тренера спортсменки Алексея Мишина сообщает РИА Новости.

Позже эту информацию подтвердила сама Туктамышева. "Жаль, что так получается, не знаю, как это произошло", – сказала она ТАСС.

Туктамышева пропустит чемпионат России, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Ранее спортсменка выложила в своем Instagram фотографию градусника, который показывает температуру 38,5 градуса. По итогам турнира будет сформирована заявка сборной России на чемпионаты Европы и мира 2019 года. Несмотря на пропуск ЧР, тренерский совет может включить Туктамышеву в состав сборной.

На Гран-при в Ванкувере 9 декабря Туктамышева заняла третьем место. Победила японка Рика Кихира, второе место заняла еще одна российская фигуристка – Алина Загитова. В 2015 году Туктамышева выиграла чемпионат мира по фигурному катанию.