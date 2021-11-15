В РФС отреагировали на слова Тарасовой об отсутствии футбола в России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Москвой 24 назвал большим преувеличением высказывание заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о российском футболе.
Незадолго до матча Россия – Хорватия Тарасова рассказала в беседе с "Матч ТВ", что в нашей стране нет футбола. Она также назвала бессмысленным участие российских футболистов в финальном этапе чемпионата мира 2022 года.
"Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем... Как они могут себя показать? Последнее место занять?" – сказала Тарасова.
По словам почетного президента Российского футбольного союза, достижения у сборной России все-таки есть.
"Я хорошо знаю Татьяну Анатольевну. Человек она бескомпромиссный, эмоциональный. Она не только по футболу, а порой и про другие виды спорта так же высказывается", – комментирует Колосков.
При этом эксперт не исключил, что результаты сборной просто не соответствуют ожиданиям Тарасовой. "Она максималист и признает только первое место и больше ничего. Но до первого места нам пока далековато в футболе", – признается эксперт.
По словам Колоскова, успех нашей сборной на грядущем чемпионате мира зависит от двух обстоятельств: жеребьевки и подготовки.
"Конечно, одно дело, если мы попадем туда, где Португалия, Швеция или, не дай бог, Италия. Совсем другое, когда это будет Северная Македония и Уэльс", – говорит почетный президент РФС.
Ранее Россия проиграла в матче с Хорватией со счетом 0:1. Единственный гол на 81-й минуте матча в собственные ворота забил Федор Кудряшов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в своей тренерской карьере. Теперь, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу, российской команде предстоит принять участие в стыковых матчах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: