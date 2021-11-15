В РФС отреагировали на слова Тарасовой об отсутствии футбола в России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Москвой 24 назвал большим преувеличением высказывание заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о российском футболе.

Незадолго до матча Россия – Хорватия Тарасова рассказала в беседе с "Матч ТВ", что в нашей стране нет футбола. Она также назвала бессмысленным участие российских футболистов в финальном этапе чемпионата мира 2022 года.

"Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем... Как они могут себя показать? Последнее место занять?" – сказала Тарасова.

По словам почетного президента Российского футбольного союза, достижения у сборной России все-таки есть.

"Я хорошо знаю Татьяну Анатольевну. Человек она бескомпромиссный, эмоциональный. Она не только по футболу, а порой и про другие виды спорта так же высказывается", – комментирует Колосков.





Вячеслав Колосков почетный президент Российского футбольного союза В 2018 году наша команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые в истории. Мы играли в финальном турнире ЧМ-2020 года. Плохо сыграли, но ведь в финале же играли. Так что это большое преувеличение, что в России нет футбола.

При этом эксперт не исключил, что результаты сборной просто не соответствуют ожиданиям Тарасовой. "Она максималист и признает только первое место и больше ничего. Но до первого места нам пока далековато в футболе", – признается эксперт.

По словам Колоскова, успех нашей сборной на грядущем чемпионате мира зависит от двух обстоятельств: жеребьевки и подготовки.

"Конечно, одно дело, если мы попадем туда, где Португалия, Швеция или, не дай бог, Италия. Совсем другое, когда это будет Северная Македония и Уэльс", – говорит почетный президент РФС.

Ранее Россия проиграла в матче с Хорватией со счетом 0:1. Единственный гол на 81-й минуте матча в собственные ворота забил Федор Кудряшов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в своей тренерской карьере. Теперь, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу, российской команде предстоит принять участие в стыковых матчах.

