Фигуристы оценили выступления тиктокера Дани Милохина на льду

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фигуристы Анастасия Гребенкина и Алексей Ягудин в разговоре с Москвой 24 высоко оценили катание Дани Милохина.

Тиктокер вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой участвует в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Пара представила номер под музыку "Журавль по небу летит" из фильма "Бумбараш". Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила выступление дуэта. По ее словам, "Данька очень прибавил".

Фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина заявила, что Милохин выступает на высоком уровне.

"Я недавно посмотрела на YouTube все их выступления с Женей Медведевой и просто пришла в восторг. Он очень талантливый парень, судя по тому, что делает. Он реально очень круто катается. Я бы сказала, на 10 из 10", – говорит она.

Фигуристка считает, что Милохин очень вырос благодаря своей партнерше по шоу.





Анастасия Гребенкина фигуристка Даня бесстрашный, искренний, потому что язык тела, он гораздо точнее, чем мимика на лице. То есть человек мимикой еще может как-то сыграть, сделать какую-то лживую эмоцию. А язык тела, он никогда не врет.

Фигурист и ведущий проекта "Ледниковый период" Алексей Ягудин тоже отметил старания парня. По его словам, Милохин "гениальный и шикарно катается".

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева упала во время исполнения номера с тиктокером Даней Милохиным. Неприятный случай произошел во время съемок первого выпуска нового сезона популярного телешоу.