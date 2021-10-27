Фигуристы оценили выступления тиктокера Дани Милохина на льду

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Фигуристы Анастасия Гребенкина и Алексей Ягудин в разговоре с Москвой 24 высоко оценили катание Дани Милохина.
Тиктокер вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой участвует в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Пара представила номер под музыку "Журавль по небу летит" из фильма "Бумбараш". Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила выступление дуэта. По ее словам, "Данька очень прибавил".
Фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина заявила, что Милохин выступает на высоком уровне.
"Я недавно посмотрела на YouTube все их выступления с Женей Медведевой и просто пришла в восторг. Он очень талантливый парень, судя по тому, что делает. Он реально очень круто катается. Я бы сказала, на 10 из 10", – говорит она.
Фигуристка считает, что Милохин очень вырос благодаря своей партнерше по шоу.
Фигурист и ведущий проекта "Ледниковый период" Алексей Ягудин тоже отметил старания парня. По его словам, Милохин "гениальный и шикарно катается".
Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева упала во время исполнения номера с тиктокером Даней Милохиным. Неприятный случай произошел во время съемок первого выпуска нового сезона популярного телешоу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: