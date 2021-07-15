Американский спортсмен рассказал об отношениях с фигуристкой Медведевой

Фото: instagram.com/jasonbskates
Американский фигурист Джейсон Браун рассказал об отношениях с российской спортсменкой Евгенией Медведевой. Об этом сообщает "Газета.ру".
Оба фигуриста в 2018 году перешли в группу Брайана Орсера и переехали в Канаду из своих родных стран.
"Это одни из самых лучших отношений, которые я только мог создать. Наша дружба с Евгенией мне очень помогла. Мы оба переживали одинаковую ситуацию: долго были с одним тренером, неожиданно решили полностью поменять свою жизнь, переехали в совершенно новое для себя место", – рассказал Браун.
Он подчеркнул, что Медведева помогла пройти ему через множество изменений.
"Мы многому научись друг у друга, и это нас очень сблизило", – добавил американец.
Также он рассказал, как помогал Евгении изучать английский язык.
"Ее английский и так великолепен, но она всегда стремится узнать что-то новое. И я старался помочь ей. Например, в произношении некоторых слов", – пояснил фигурист.
Ранее Медведева пропустила два этапа Кубка России по фигурному катанию из-за проблем со спиной. Кроме того, фигуристка заявила, что тяжело перенесла простуду, из-за которой ей пришлось восстанавливаться около трех недель.
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