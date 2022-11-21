Роскомнадзор заявил о непричастности к заглушке слова "война" в эфире "Муз-ТВ" и ТНТ

Фото: YouTube/МУЗ-ТВ

Роскомнадзор не уведомлял телеканалы о необходимости заглушить слово "война" в музыкальных композициях, заявил глава ведомства Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что в России нет запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ, – они относятся к мату.

"Роскомнадзор не имеет к этому отношения. Мы иногда проводим профилактические мероприятия, но не в данном случае", – цитирует Субботина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в шоу "Новые танцы" на телеканале ТНТ заглушили слово "война" в песне Синекдоха Монток "Как не быть молоком". На "Муз-ТВ" заглушили слова "мир" и "война" в песне "Все решено" группы "Гости из будущего", которую исполняла Zivert.

До этого музыкальный стриминговый сервис "Яндекс Музыка" удалил песню на украинском языке "Червона калина". Композиция была заблокирована по требованию Роскомнадзора.

В каталогах музыкального сервиса "ВКонтакте" данная композиция доступна в исполнении разных артистов.

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