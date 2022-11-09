17:04Культура
Сервис "Яндекс Музыка" удалил украинскую песню "Червона калина"
Фото: depositphotos/tomert
Музыкальный стриминговый сервис "Яндекс Музыка" удалил песню на украинском языке "Червона калина". Как передает РБК, композиция была заблокирована по требованию Роскомнадзора.
В компании рассказали, что сервис получил официальное требование от ведомства.
"По закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Яндекс Музыка" обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов", – говорится в сообщении.
В каталогах музыкального сервиса "ВКонтакте" данная композиция доступна в исполнении разных артистов.
Разбирательства и преследования по закону за исполнение и прослушивание песни "Червона калина" происходили несколько раз. Власти Крыма считают композицию гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Так, на полуострове шесть человек привлекли к административной ответственности из-за того, что на свадьбе звучала данная композиция. Им назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток ареста.
Позже миссис Крым Ольга Валеева и ее подруга исполняют "Червону калину". По данному факту региональное управление МВД провело проверку. Позже стало известно, что подругу Валеевой арестовали на 10 суток, а саму миссис Крым оштрафовали на 40 тысяч рублей.
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