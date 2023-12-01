Ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном вновь будут показывать на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вещателя.

"Подтверждаем", – сообщили в компании, прокомментировав заявления СМИ о возвращении ток-шоу в эфир.

Программа посвящена обсуждению кинофильмов. Она выходила на канале с 2005 года. Последние выпуски вышли в эфир в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что телеканала СТС выпустит продолжение сериала "Не родись красивой". Сериал завершился на 200-м эпизоде в 2006 году. Информация о его новом актерском составе остается неизвестной.

