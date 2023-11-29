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Новый семейный телеканал "КиноМульт" запустят в России 18 декабря, сообщила пресс-служба медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

По данным пресс-службы, в сетку телевещания войдут как классические художественные фильмы и мультфильмы, так и современные новинки. В библиотеку ТВ-канала, в частности, войдут произведения Гостелерадиофонда, ВГТРК, студии "Паровоз", "Союзмультфильма" и других анимационных студий.

"Телеканал "КиноМульт" будет создавать настроение и уютную атмосферу для совместного семейного просмотра, объединять у экрана разные поколения и вызывать самые теплые воспоминания", – уточнили в пресс-службе.

По словам главы медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберта Гндоляна, с 18 декабря телеканал станет доступен абонентам видеосервиса Wink. Также он надеется, что остальные операторы также добавят канал в перечень своих услуг.

"Наш медиахолдинг традиционно с трепетом и большой заботой относится к семейным ценностям и семейной аудитории. И мы очень рады, что в 2024 году, который объявлен Годом семьи, мы можем подарить нашим телезрителям замечательный канал", – заявил Гндолян.

Программа телеканала была составлена с учетом часовых поясов, чтобы зрители в каждом регионе РФ могли смотреть фильмы и анимацию в удобное время, подчеркнули в медиахолдинге.

"Мы запускаем наш новый канал прямо перед новогодними праздниками – самыми семейными, самыми теплыми. И пусть "КиноМульт" добавит сказки и волшебства всем – и большим, и маленьким зрителям", – рассказала главный редактор телеканала Татьяна Цыварева.

Ранее стало известно, что с 16 ноября в российских кинотеатрах запустят спин-офф мультсериала "Ми-ми-мишки" под названием "Мини-Мишки. Новые приключения". Картина расскажет о детстве героев оригинальной истории.

Зрители смогут посмотреть мультсериал в более чем 600 кинотеатрах России, уточнили в пресс-службе.

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