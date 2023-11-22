СТС выпустит продолжение сериала "Не родись красивой"

Фото: кадр из сериала "Не родись красивой"; режиссер – Карен Захаров, Станислав Назиров, Роман Просвирнин; производство – "Амедиа"

Главный режиссер СТС Антон Федотов объявил о готовности телеканала снять продолжение сериала "Не родись красивой" в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы решили сделать продолжение легендарного сериала – "Не родись красивой", – сказал Федотов.

Сериал завершился на 200-м эпизоде в 2006 году. Главные роли в нем исполнили Нелли Уварова, Григорий Александров, Ольга Ломоносова, Юлия Такшина и другие актеры.

Информация об актерском составе нового сезона сериала пока остается неизвестной.

Всего в 2024 году СТС планирует выпустить 40 новых проектов, в числе которых – новый сезон сериала "Молодежка", шоу для детей "Ученик суперниндзя", фильм "Не скажу" и другие.

Ранее стало известно, что продолжение получит сериал "Счастливы вместе", выходивший на российских экранах с 2006 по 2013 год. Сюжет рассказывает о жизни семьи Букиных из Екатеринбурга. Главный актерский состав останется прежним.

