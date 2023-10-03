Леди Гага не будет платить 500 тысяч долларов женщине, похитившей ее собак – суд

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Суд Лос-Анджелеса постановил, что певице Леди Гаге не нужно платить 500 тысяч долларов женщине, которая причастна к похищению ее собак. Дженнифер Макбрайд ранее подала в суд на звезду из-за того, что та не заплатила ей полмиллиона долларов за найденных бульдогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание People.

Происшествие произошло еще в феврале 2021 года. Помощник артистки Райан Фишер выгуливал трех бульдогов Леди Гаги. Неожиданно на него напали двое темнокожих. Один из них, Джеймс Ховард Джексон, несколько раз выстрелил в Фишера. Затем грабитель забрал собак и скрылся на автомобиле. При этом одному из бульдогов удалось сбежать. Фишер был госпитализирован в тяжелом состоянии, а певица предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за возвращение своих собак.

Через несколько дней животных вернули. Однако вернувшая собак Макбрайд была задержана полицией в связи с причастностью к похищению. Ее приговорили к условному сроку за "сокрытие краденого", а Джеймс получил 21 год тюрьмы за кражу и покушение на убийство.

Однако Макбрайд затем подала в суд на Леди Гагу, так как та не заплатила ей обещанное вознаграждение. Еще в июле суд постановил, что похитительница не имеет права извлечь выгоду из своего правонарушения. 2 октября судья приняла окончательное решение по данному делу и оставила решение без изменений.

На Леди Гагу подали в суд из-за ее французских бульдогов