На Леди Гагу подали в суд из-за ее французских бульдогов

Абсурдный иск подали на Леди Гагу из-за ее французских бульдогов. Детективная история началась в феврале 2021-го, когда питомцев похитили с прогулки, угрожая пистолетом. Тогда опечаленная звезда пообещала за их возвращение полмиллиона долларов.

Спустя несколько дней собаки благополучно вернулись домой, а их спасительница – она же и похитительница – благодарности так и не дождалась. Женщина, которая за похищение бульдогов уже получила условный срок, теперь намерена добиваться справедливости в суде. В иске она утверждает, что испытала боль и страдания в результате того, что не получила 500 тысяч долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.