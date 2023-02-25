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На Леди Гагу подали в суд из-за ее французских бульдогов

На Леди Гагу подали в суд из-за ее французских бульдогов

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Абсурдный иск подали на Леди Гагу из-за ее французских бульдогов. Детективная история началась в феврале 2021-го, когда питомцев похитили с прогулки, угрожая пистолетом. Тогда опечаленная звезда пообещала за их возвращение полмиллиона долларов.

Спустя несколько дней собаки благополучно вернулись домой, а их спасительница – она же и похитительница – благодарности так и не дождалась. Женщина, которая за похищение бульдогов уже получила условный срок, теперь намерена добиваться справедливости в суде. В иске она утверждает, что испытала боль и страдания в результате того, что не получила 500 тысяч долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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