Один человек погиб при обстреле села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал ''Радар Белгород''

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела со стороны украинских сил села Борисовка. О происшествии губернатор рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая – женщина 1951 года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", – говорится в его публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Снаряды киевского режима попали по частному сектору, в результате чего в трех домовладениях были выбиты окна, повреждены заборы и фасады.

Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся торговый центр.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Девочка погибла при обстреле села в Белгородской области

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