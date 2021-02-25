В выгульщика собак Леди Гаги выпустили четыре пули

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Помощник Леди Гаги Райан Фишер получил четыре огнестрельных ранения в грудь во время выгула собак певицы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Нападавших, которые похитили двух из троих французских бульдогов Леди Гаги, очевидцы описали как двух темнокожих мужчин в кепках. Они скрылись на автомобиле. Третью собаку по кличке Мисс Азия нашли полицейские.

Сам Фишер, ухаживавший за собаками певицы во время ее поездки в Италию, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сотрудники полиции сообщили, что автомобиль Вудса на сложном участке дороги вылетел в кювет, столкнулся с двумя дорожными знаками, деревом, а после чего его машина перевернулась.