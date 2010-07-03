Жениха Дженнифер Лопес ограбили во время ее концерта в России

Фото: ТАСС/AP/Charles Sykes

Жениха Дженнифер Лопес ограбили во время выступлений певицы в России, сообщает "Дни.ру". Американский бейсболист Алекс Родригес в этот момент находился в Сан-Франциско.

Он отправился на матч, а после – на ужин. В это время преступники вскрыли его машину и похитили ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другие гаджеты. По данным некоторых СМИ, сумма ущерба составила 500 тысяч долларов.

Родригес отметил, что больше всего его опечалила пропажа предметов личного характера. По его словам, они были ценны и незаменимы для него.

Полиция ведет расследование, чтобы установить преступника. Сейчас правоохранители пытаются найти зацепку на записях видеонаблюдения.

Отмечается, что кража произошла в день выступления Лопес в Санкт-Петербурге. Родригес утаил это от невесты, чтобы она не расстраивалась перед выходом на сцену.

Дженнифер Лопес посетила Россию впервые за семь лет. Ее юбилейный концерт ItsMyPartyTour прошел на центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 4 августа. 11 августа певица выступила в Санкт-Петербурге.

