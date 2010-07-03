В Москве ограбили известного шеф-повара Мартина Репетто

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На севере Москвы утром 16 марта избили и ограбили аргентинского шеф-повара Мартина Репетто. Неизвестные забрали у мужчины кошелек с 50 тысячами рублей, дорогие часы, документы на машину и водительское удостоверение, а также мобильный телефон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что позже все краденные вещи были обнаружены Репетто в мусорном ящике. По некоторым данным, заявлять в полицию он не стал.

Карлос Мартин Репетто является шеф-поваром Radisson Royal Moscow. В свое время он кормил короля Испании, Фиделя Кастро, президента Аргентины, министров и премьер-министров разных стран, а также Лионеля Месси, Антонио Бандераса, Мадонну, Пенелопу Крус, Дженнифер Лопес и других знаменитостей.