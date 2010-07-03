Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Во время концерта Дженнифер Лопес в Москве у певицы расстегнулся костюм на груди. Видео инцидента опубликовали на YouTube.

Лямка комбинезона отстегнулась во время исполнения песни "Ain't It Funny". Артистка не обратила на это внимания и продолжила выступление.

Через некоторое время Лопес сменила белый костюм на красное платье.

Видео: Youtube/Сергей Лебедев. (29:40 шоу)

Концерт It's My Party приурочен к пятидесятилетию исполнительницы. Через неделю она выступит в Петербурге, а затем в Турции, Испании и Египте.