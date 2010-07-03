Metallica исполнила "Группу крови" на концерте в "Лужниках"

В 1988 году песня "Группа крови" вошла в одноименный альбом группы "Кино". При этом впервые ее исполнили на V фестивале ленинградского рок-клуба в июне 1987 года.
Как сообщает телеканал Москва 24, вечером 21 июля поклонники группы Metallica буквально наперегонки бежали ко входу на стадион "Лужники". Были раскуплены практически все билеты на единственный концерт группы в России.
Для удобства посетителей концерта на МЦК решили сократить до пяти минут интервал движения поездов с 21:00 до 01:00. Кроме того, как предупредила пресс-служба столичной подземки в Twitter, южный вестибюль станции метро "Спортивная" после концерта начал работать только на вход. Для выхода пассажирам рекомендовали пользоваться северным вестибюлем.
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