Эд Ширан устроил фотосессию со своей статуей в Парке Горького

Фото: телеграм-канал Московские новости

Британский поп-музыкант Эд Ширан Эд Ширан побывал в Парке Горького и устроил фотосессию с своей пятиметровой статуей.

По данным пресс-службы сервиса "Яндекс.Музыка", "после феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в Парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре". Отмечается, что инсталляцию "Привет, Эд!" установили напротив главного входа в парк специально к первому выступлению исполнителя в России. "Сегодня последний день, когда можно внести свой вклад в музыкальную историю: расписаться на фигуре и отправить привет Эду", − рассказали ТАСС в "Яндекс.Музыке".



19 июля лауреат премии Grammy Эд Ширан впервые выступил в России в рамках мирового турне в поддержку своей третьей студийной пластинки Divide. Он дал концерт на стадионе столичного "Спартака" в Тушине. Певец вышел на сцену в форме футбольной сборной России.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького установили пятиметровую фигуру исполнителя. Это понравилось не всем. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал снести скульптуру, заявив, что промоутеры не должны определять архитектурный облик столицы.