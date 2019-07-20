Эд Ширан устроил фотосессию со своей статуей в Парке Горького

Британский поп-музыкант Эд Ширан Эд Ширан побывал в Парке Горького и устроил фотосессию с своей пятиметровой статуей.
По данным пресс-службы сервиса "Яндекс.Музыка", "после феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в Парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре". Отмечается, что инсталляцию "Привет, Эд!" установили напротив главного входа в парк специально к первому выступлению исполнителя в России. "Сегодня последний день, когда можно внести свой вклад в музыкальную историю: расписаться на фигуре и отправить привет Эду", − рассказали ТАСС в "Яндекс.Музыке".
19 июля лауреат премии Grammy Эд Ширан впервые выступил в России в рамках мирового турне в поддержку своей третьей студийной пластинки Divide. Он дал концерт на стадионе столичного "Спартака" в Тушине. Певец вышел на сцену в форме футбольной сборной России.
Ранее сообщалось, что в Парке Горького установили пятиметровую фигуру исполнителя. Это понравилось не всем. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал снести скульптуру, заявив, что промоутеры не должны определять архитектурный облик столицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.