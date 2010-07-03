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07:18

Интервал движения поездов МЦК сократят из-за концерта Metallica

транспорт город досуг концерты культура

07:18

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Интервал курсирования поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят в ночь на понедельник, 22 июля.

Это произойдет из-за концерта американской рок-группы Metallica в "Лужниках", рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Так, поезда "Ласточка" с 12:30 до 18:30 и с 21:00 до 01:00 будут курсировать каждые пять минут. В остальное время ожидание поезда составит до 10 минут.

В прошлый раз Metallica выступала в Москве в августе 2015 года. Нынешний приезд станет их шестым визитом в Россию, первый состоялся в 1991 году.

В 2018 году основанная в 1981 году группа стала лауреатом международной премии Polar Music Prize, которую называют "Нобелевской премией по музыке".

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