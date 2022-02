Сколько нужно денег, чтобы попасть на все летние концерты Москвы

Этим летом в Москве пройдет много отличных концертов – на любой вкус и любые финансовые возможности. Самый дешевый билет на востребованную певицу Монеточку стоит чуть больше тысячи рублей, а самый дорогой – на рок-ветеранов Metallica, в 50 раз дороже.

1200–2500 рублей

Монеточка

1 июня

Зеленый театр парка имени Горького, Крымский Вал, 9, строение 33

В день своего 21-летия главная отечественная певица 2010-х приглашает на большой концерт в парк Горького – обещает новые песни. Билетов, кстати, осталось немного.

1500–3500 рублей

Cut Copy

24 июля

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

Позитивный и бодрый синти-поп от австралийского проекта, среди фанатов которого и шведский актер Александр Скарсгард (он даже снялся в видеоролике на песню Free Your Mind). Более подходящего концерта для теплого июльского вечера не найти.

Видео:YouTube/Cut Copy

1800–3000 рублей

Son Lux

9 июля

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

Эти пост-рокеры из Нью-Йорка записывают музыку с новозеландской суперзвездой Лорд, участвуют в престижнейшем джазовом фестивале в Монтре и – что самое парадоксальное! – с одинаковым энтузиазмом выступают как в камерных клубах, так и на гигантских площадках.

1800–4000 рублей

Том Уокер

8 июля

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

В Москву приезжает многообещающий шотландский инди-фолк-артист, лауреат премии Brit Awards 2019 года в категории The Best Breakthrough Act и герой хит-парадов. Сегодня его Leave a Light On звучит из каждого смартфона.

1900–5000 рублей

Майлз Кейн

19 июня

ГлавClub Green Concert, Орджоникидзе, 11

Прошлым летом этот джентльмен выступал в Москве в рамках Ahmad Tea Music Festival, этим – инди-рокер возвращается с большой соло-программой. Мы услышим материал с последнего альбома Coup de Grace, а может, и что-нибудь совсем новенькое.

Видео:YouTube/MilesKaneMusic

2000–3500 рублей

You Me at Six

15 августа

Aglomerat, Костомаровский переулок, 3

Звезды британского поп-рока, которых часто сравнивают с Maroon 5, едут в Москву с новой пластинкой "VI". Это шестая по счету студийная работой, как нетрудно догадаться по названию, – лучшая, по мнению многих критиков, в 15-летней карьере группы.

2000–8000 рублей

Ladytron

1 июня

"Известия Hall", Пушкинская площадь, 5

Ливерпульский электроклэш-квартет в начале февраля выпустил новый альбом – первый за восемь лет. В Москву одна из любимейших групп Брайана Ино прилетит прямиком из Стокгольма, где, кстати, самый дешевый билет на их концерт стоит немного дороже – около 2400 рублей.

2500–5000 рублей

Джейкоб Бэнкс

11 июня

Aglomerat, Костомаровский переулок, 3

Британский музыкант нигерийского происхождения исполняет как меланхоличный соул, так и дерзкий хип-хоп – и то, и другое вполне убедительно. Другими словами, Бэнкса можно порекомендовать как фанатам Джо Кокера, так и Кендрика Ламара.

Видео:YouTube/Jacob Banks

2800–15000 рублей

Muse

15 июня

БСА "Лужники", Лужники, 24

Альтернативщики из Девона возвращаются в город в рамках нового Simulation Theory World Tour, стартовавшего в феврале в США. В отличие от шоу других стадионных мегагрупп, стоимость самых дешевых билетов на Muse по карману даже студентам.

2800–15000 рублей

Alice in Chains

20 июня

Adrenilne Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Одна из главных альтернативных групп Америки начала 90-х, наконец-то, приезжает в Москву! Хоть и не на пике популярности и без бывшего вокалиста Лейна Стэйли (он умер от наркотиков в 2002-м), но в хорошей музыкальной форме.

Видео:YouTube/Alice in Chains

2800–15000 рублей

Cyprus Hill

3 июля

Adrenilne Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

В 2018-м этот калифорнийский хип-хоп-проект отметил 30-летие творческой деятельности пластинкой Elephants on Acid, но на летний концерт группы народ пойдет не только и не столько ради нового материала, сколько из-за нетленок – Insane in the Brain или Dr. Greenthumb.

3000–10000 рублей

Interpol

10 июня

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

В первый и пока в последний раз одна из самых ярких постпанк-команд планеты выступала в Москве восемь лет назад. В 2019-м нью-йоркский проект привезет материал с последнего альбома Marauder плюс программу из песен разных лет.

3000–12000 рублей



The 1975

30 июля

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Мультижанровая команда, записывающую музыку в самых разных направлениях – от расслабляющего R&B до энергичного пост-брит-попа, – представит концептуальную пластинку под названием "Краткий экскурс в онлайн-отношения" (А Brief Inquiry into Online Relationships). Это 15 треков о тяжелой и неказистой жизни поп-артиста в эпоху Siri. Один из главных московских концертов 2019 года!

Видео:YouTube/The 1975

3000–12000 рублей

Foals

29 августа

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Еще одна инди-рок-группа, возвращение которой все так ждали. Тем более, что в 2019-м британцы привезут аж два свежих альбома – Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 и Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2. Да-да, это именно два разных альбома, а не две части одного.

3500 рублей

"Боль"

5–7 июля

КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, корпус 1

Заплатив за трехдневный абонемент три с половиной тысячи рублей, вы сможете услышать The Good, The Bad and The Queen (сайд-проект Дэймона Албарна из Blur), Монеточку и еще дюжину самых разных представителей альтернативной сцены. Оптом дешевле – будет из чего выбирать!

Видео:YouTube/Монеточка LiVE

4000–8000 рублей

Пикник "Афиши"

3 августа

"Коломенское", проспект Андропова, 39

Одно из главных событий московского лета – второй визит в Россию The Cure. Роберт Смит, как известно, большой фанат нашей страны и ждал возможности сюда вернуться. Совсем скоро объявят хедлайнеров второй сцены, но уже известно, что на "Пикнике" также высадится десант от лейбла Gazgolder во главе с Бастой.

4000–17000 рублей

Park Live

12–14 июля

Парк Горького, Крымский Вал, 9

Этот фестиваль уже который год радует москвичей сильнейшим лайн-апом, состоящим из артистов самых разных жанров. На этот раз ставка организаторов сделана на рок во всех его проявлениях: Thirty Seconds To Mars, Bring Me The Horizon, Pale Waves. А вот группа The Prodigy из-за трагической гибели Кейта Флинта не приедет.

5500–8500 рублей

ASAP Rocky

10 июля

Зеленый театр парка имени Горького, Крымский Вал, 9, строение 33

ASAP Rocky – ультрамодный американский рэпер последних 10 лет, среди достижений которого реанимация образа русской бабушки: его фотография с разноцветной косынкой на голове произвела фурор. Он уже был в городе в начале марта с тестовым концертом – у него было клубное шоу в Soho Arena. Летом он возвращается с экспериментальной пластинкой с соответствующим названием – Testing.

Видео:YouTube/Nate C. Concerts

6800–112 000 рублей

Эд Ширан

19 июля

Открытие Арена, Волоколамское шоссе, 69

Даже бюджетные билеты стоят недешево, но... Кроме выступления самого популярного соло-музыканта 2010-х, вы также услышите и увидите шведскую поп-сенсацию Зару Ларрсон и британского инди-меланхолика Джеймса Бэя – артистов на разогреве.

7800–55100 рублей

Metallica

21 июля

БСА "Лужники", Лужники, 24

Несмотря на стоимость билетов, большая часть из них уже раскуплена. Добавим, что ветераны-"тяжеловесы", которых любят в России просто до безумия, возвращаются в Москву в рамках мирового WorldWired Tour, стартовавшего аж в начале 2016 года.

Видео:YouTube/MetallicaTV

60700–317600 рублей

Суммарная стоимость всех концертов, упомянутых в обзоре. Столько нужно денег, чтобы попасть на все ключевые концерты этого лета в Москве.