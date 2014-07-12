Сколько нужно денег, чтобы попасть на все летние концерты Москвы

﻿Этим летом в Москве пройдет много отличных концертов – на любой вкус и любые финансовые возможности. Самый дешевый билет на востребованную певицу Монеточку стоит чуть больше тысячи рублей, а самый дорогой – на рок-ветеранов Metallica, в 50 раз дороже.

﻿1200–2500 рублей

Монеточка

1 июня

Зеленый театр парка имени Горького, Крымский Вал, 9, строение 33

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В день своего 21-летия главная отечественная певица 2010-х приглашает на большой концерт в парк Горького – обещает новые песни. Билетов, кстати, осталось немного.

﻿1500–3500 рублей

Cut Copy

24 июля

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

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Позитивный и бодрый синти-поп от австралийского проекта, среди фанатов которого и шведский актер Александр Скарсгард (он даже снялся в видеоролике на песню Free Your Mind). Более подходящего концерта для теплого июльского вечера не найти.

Видео:YouTube/Cut Copy

﻿1800–3000 рублей

Son Lux

9 июля

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

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Эти пост-рокеры из Нью-Йорка записывают музыку с новозеландской суперзвездой Лорд, участвуют в престижнейшем джазовом фестивале в Монтре и – что самое парадоксальное! – с одинаковым энтузиазмом выступают как в камерных клубах, так и на гигантских площадках.

﻿1800–4000 рублей

Том Уокер

8 июля

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

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В Москву приезжает многообещающий шотландский инди-фолк-артист, лауреат премии Brit Awards 2019 года в категории The Best Breakthrough Act и герой хит-парадов. Сегодня его Leave a Light On звучит из каждого смартфона.

﻿1900–5000 рублей

Майлз Кейн

19 июня

ГлавClub Green Concert, Орджоникидзе, 11

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Прошлым летом этот джентльмен выступал в Москве в рамках Ahmad Tea Music Festival, этим – инди-рокер возвращается с большой соло-программой. Мы услышим материал с последнего альбома Coup de Grace, а может, и что-нибудь совсем новенькое.

Видео:YouTube/MilesKaneMusic

﻿2000–3500 рублей

You Me at Six

15 августа

Aglomerat, Костомаровский переулок, 3

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Звезды британского поп-рока, которых часто сравнивают с Maroon 5, едут в Москву с новой пластинкой "VI". Это шестая по счету студийная работой, как нетрудно догадаться по названию, – лучшая, по мнению многих критиков, в 15-летней карьере группы.

﻿2000–8000 рублей

Ladytron

1 июня

"Известия Hall", Пушкинская площадь, 5

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Ливерпульский электроклэш-квартет в начале февраля выпустил новый альбом – первый за восемь лет. В Москву одна из любимейших групп Брайана Ино прилетит прямиком из Стокгольма, где, кстати, самый дешевый билет на их концерт стоит немного дороже – около 2400 рублей.

﻿2500–5000 рублей

Джейкоб Бэнкс

11 июня

Aglomerat, Костомаровский переулок, 3

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Британский музыкант нигерийского происхождения исполняет как меланхоличный соул, так и дерзкий хип-хоп – и то, и другое вполне убедительно. Другими словами, Бэнкса можно порекомендовать как фанатам Джо Кокера, так и Кендрика Ламара.

Видео:YouTube/Jacob Banks

﻿2800–15000 рублей

Muse

15 июня

БСА "Лужники", Лужники, 24

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Альтернативщики из Девона возвращаются в город в рамках нового Simulation Theory World Tour, стартовавшего в феврале в США. В отличие от шоу других стадионных мегагрупп, стоимость самых дешевых билетов на Muse по карману даже студентам.

﻿2800–15000 рублей

Alice in Chains

20 июня

Adrenilne Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

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Одна из главных альтернативных групп Америки начала 90-х, наконец-то, приезжает в Москву! Хоть и не на пике популярности и без бывшего вокалиста Лейна Стэйли (он умер от наркотиков в 2002-м), но в хорошей музыкальной форме.

Видео:YouTube/Alice in Chains

﻿2800–15000 рублей

Cyprus Hill

3 июля

Adrenilne Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

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В 2018-м этот калифорнийский хип-хоп-проект отметил 30-летие творческой деятельности пластинкой Elephants on Acid, но на летний концерт группы народ пойдет не только и не столько ради нового материала, сколько из-за нетленок – Insane in the Brain или Dr. Greenthumb.

﻿3000–10000 рублей

Interpol

10 июня

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

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В первый и пока в последний раз одна из самых ярких постпанк-команд планеты выступала в Москве восемь лет назад. В 2019-м нью-йоркский проект привезет материал с последнего альбома Marauder плюс программу из песен разных лет.

﻿3000–12000 рублей

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The 1975

30 июля

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Купить билет

Мультижанровая команда, записывающую музыку в самых разных направлениях – от расслабляющего R&B до энергичного пост-брит-попа, – представит концептуальную пластинку под названием "Краткий экскурс в онлайн-отношения" (А Brief Inquiry into Online Relationships). Это 15 треков о тяжелой и неказистой жизни поп-артиста в эпоху Siri. Один из главных московских концертов 2019 года!

Видео:YouTube/The 1975

﻿3000–12000 рублей

Foals

29 августа

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Купить билет

Еще одна инди-рок-группа, возвращение которой все так ждали. Тем более, что в 2019-м британцы привезут аж два свежих альбома – Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 и Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2. Да-да, это именно два разных альбома, а не две части одного.

3500 рублей

"Боль"

5–7 июля

КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, корпус 1

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Заплатив за трехдневный абонемент три с половиной тысячи рублей, вы сможете услышать The Good, The Bad and The Queen (сайд-проект Дэймона Албарна из Blur), Монеточку и еще дюжину самых разных представителей альтернативной сцены. Оптом дешевле – будет из чего выбирать!

Видео:YouTube/Монеточка LiVE

﻿4000–8000 рублей

Пикник "Афиши"

3 августа

"Коломенское", проспект Андропова, 39

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﻿Одно из главных событий московского лета – второй визит в Россию The Cure. Роберт Смит, как известно, большой фанат нашей страны и ждал возможности сюда вернуться. Совсем скоро объявят хедлайнеров второй сцены, но уже известно, что на "Пикнике" также высадится десант от лейбла Gazgolder во главе с Бастой.

﻿4000–17000 рублей

Park Live

12–14 июля

Парк Горького, Крымский Вал, 9

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Этот фестиваль уже который год радует москвичей сильнейшим лайн-апом, состоящим из артистов самых разных жанров. На этот раз ставка организаторов сделана на рок во всех его проявлениях: Thirty Seconds To Mars, Bring Me The Horizon, Pale Waves. А вот группа The Prodigy из-за трагической гибели Кейта Флинта не приедет.

﻿5500–8500 рублей

ASAP Rocky

10 июля

Зеленый театр парка имени Горького, Крымский Вал, 9, строение 33

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ASAP Rocky – ультрамодный американский рэпер последних 10 лет, среди достижений которого реанимация образа русской бабушки: его фотография с разноцветной косынкой на голове произвела фурор. Он уже был в городе в начале марта с тестовым концертом – у него было клубное шоу в Soho Arena. Летом он возвращается с экспериментальной пластинкой с соответствующим названием – Testing.

Видео:YouTube/Nate C. Concerts

﻿6800–112 000 рублей

Эд Ширан

19 июля

Открытие Арена, Волоколамское шоссе, 69

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Даже бюджетные билеты стоят недешево, но... Кроме выступления самого популярного соло-музыканта 2010-х, вы также услышите и увидите шведскую поп-сенсацию Зару Ларрсон и британского инди-меланхолика Джеймса Бэя – артистов на разогреве.

﻿7800–55100 рублей

Metallica

21 июля

БСА "Лужники", Лужники, 24

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Несмотря на стоимость билетов, большая часть из них уже раскуплена. Добавим, что ветераны-"тяжеловесы", которых любят в России просто до безумия, возвращаются в Москву в рамках мирового WorldWired Tour, стартовавшего аж в начале 2016 года.

Видео:YouTube/MetallicaTV

60700–317600 рублей

Суммарная стоимость всех концертов, упомянутых в обзоре. Столько нужно денег, чтобы попасть на все ключевые концерты этого лета в Москве.