Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

В мире

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Новости мира: в Колумбии обрушился мост через реку реку Ла-Вьеха

ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за продажу вейпов

Двенадцатая общенациональная забастовка началась во Франции

Пожар, вызванный поджогом сухой травы, вспыхнул возле аэропорта Астаны

Мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы в Париже

Безработные украинские беженцы перестанут получать субсидии в Румынии с мая

Проливные дожди затопили улицы нескольких городов Флориды

Президент США Джо Байден назначил на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома певицу Леди Гагу. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

В заявлении отмечается, что Леди Гага продала более 170 миллионов записей и получила 13 премий "Грэмми", что делает ее одной из самых продаваемых женщин-музыкантов в истории. Также, уточняется в администрации, певица известна своей филантропией и поддержкой ЛГБТ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика