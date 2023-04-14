Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Президент США Джо Байден назначил на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома певицу Леди Гагу. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

В заявлении отмечается, что Леди Гага продала более 170 миллионов записей и получила 13 премий "Грэмми", что делает ее одной из самых продаваемых женщин-музыкантов в истории. Также, уточняется в администрации, певица известна своей филантропией и поддержкой ЛГБТ.

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