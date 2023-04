Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Президент США Джо Байден назначил на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома певицу Леди Гагу. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

В заявлении Белого дома сообщается, что Леди Гага продала более 170 миллионов записей и получила 13 премий "Грэмми", что делает ее одной из самых продаваемых женщин-музыкантов в истории. Также, уточняется в администрации, певица известна своей филантропией и поддержкой ЛГБТ.

"Она ездила с президентом Байденом в поддержку кампании "It's On Us" по борьбе с сексуальным насилием в студенческих городках, неустанно работала в течение многих лет, выступая за равноправие", – говорится в заявлении Белого дома.

Еще одним сопредседателем комитета по культуре и искусству стал продюсер фильма "Мой парень – псих" Брюс Коэн.

Ранее двукратный номинант на премию "Оскар" Марго Робби положительно оценила кандидатуру актрисы и певицы Леди Гаги на роль суперзлодейки, позже антигероини Харли Квинн.

Актриса подчеркнула, что для нее тот факт, что она заложила прочный фундамент для "культовости" персонажа Квинн, является огромной честью. По ее мнению, певица Гага сделает с суперзлодейкой в будущем проекте что-то невероятное.

