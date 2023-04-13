В Госдуме призвали убрать антироссийскую музыку с онлайн-сервисов в РФ

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Музыкальные композиции, которые направлены против России или прославляют украинскую армию, необходимо убрать с российских онлайн-сервисов, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По его словам, такие треки до сих пор доступны для скачивания в "Яндекс Музыке", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Мы сегодня отправим письма с просьбой эту музыку удалить, но мне очевидно одно – нужно регулирование этой области, чтобы таких ляпов не было", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Sony Music Group окончательно покидает российский рынок.

Такое решение было принято компанией на фоне проведения спецоперации РФ на Украине и усиливающихся антироссийских санкций. Ожидается, что дочернее предприятие лейбла в России Sony Music Russia будет передано местному руководству. В результате российское подразделение лейбла станет полностью независимой компанией.



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