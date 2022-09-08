Sony Music объявила об окончательном уходе из РФ

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Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Sony Music Group окончательно покидает российский рынок. Об этом сообщает американский музыкальный журнал Billboard.
В компании данное решение объяснили разрушительным гуманитарным воздействием спецоперации на Украину, а также усиливающимися антироссийскими санкциями. Ожидается, что дочернее предприятие лейбла в России Sony Music Russia будет передано местному руководству.
В результате российское подразделение лейбла станет полностью независимой компанией. При этом она сможет заниматься распространением композиций только отечественных исполнителей. Sony Music уже обратилась к стриминговым площадкам из РФ с требованием удалить репертуар исполнителей, треки которых принадлежат компании.
Sony Music Group объявила о приостановке деятельности в России в начале марта. С тех пор в российских музыкальных сервисах не появлялись новые композиции, права на которые принадлежат Sony. Сотрудники российского подразделения компании, несмотря на приостановку, продолжали получать зарплату.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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