Актриса Калашникова призналась, что больше не играет любовниц

22 ноября, 17:19Шоу-бизнес
Фото: vk.com/Анастасия Калашникова
Российская актриса Анастасия Калашникова, известная по сериалам "Праздники" и "Триада", начала отклонять предложения режиссеров сыграть роль любовницы и "яркой девчонки". Об этом она рассказала в интервью "Леди Mail".
"Я симпатичная блондинка, если меня приодеть и принакрасить, получится такая типичная яркая девчонка, идеальная любовница. Но мне было не интересно вечно танцевать на экране go-go в мини-юбке, хлопая нарощенными ресницами. Я хотела большего. И перестала соглашаться на подобные роли, чтобы не задерживаться в этом амплуа", – поделилась Калашникова.
Кроме того, по словам актрисы, она не стала бы сниматься в откровенных сценах.
"Теперь, когда у меня есть сын, я понимаю, что видео со мной, голой, – не то, что я хотела бы, чтобы он увидел в интернете спустя несколько лет", – отметила актриса.
Калашникова подчеркнула, что если ей когда-нибудь предложат сняться в кино обнаженной, то она поставит условие – только с дублером.
Ранее актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что ее девятилетняя дочь Роуз не смотрела фильм "Мстители" с ее участием, так как подобные картины пугают ребенка. При этом, по словам актрисы, дочери нравится, что Йоханссон сыграла Черную Вдову.
Как призналась артистка, ее дочь смотрит менее захватывающие ленты с ее участием. К примеру, Роуз понравилась комедия "Покажи мне Луну".
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