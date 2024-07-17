Скарлетт Йоханссон рассказала, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием

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Актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что ее девятилетняя дочь Роуз не смотрела фильм "Мстители", так как подобные картины пугают ребенка, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Daily Mail.

"Ей нравится, что я играю Черную Вдову, но она слишком напугана, чтобы смотреть фильм "Мстители". Она такая: "Это жестоко". Я такая: "О, Боже", – пояснила актриса.

Как призналась Йоханссон, дочь смотрит менее захватывающие ленты с ее участием. К примеру, Роуз понравилась комедия "Покажи мне Луну".

Ранее актриса потребовала у компании-разработчика OpenAI отказаться от голоса в чатботе ChatGPT. Она считает, что голос был вдохновлен фильмом "Она", где Йоханссон озвучивала голосового помощника.