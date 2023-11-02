Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за незаконное использование ее образа

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое без разрешения использовало ее образ и голос в целях рекламы. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что ИИ сгенерировал изображение и голос актрисы для 22-секундного рекламного ролика приложения Lisa AI: 90s Yearbook&Avatar. Он был замечен 28 октября, а затем исчез из Сети.

Представители Йоханссон подтвердили факт подачи иска, а также добавили, что женщина не является лицом приложения. Кроме того, ее адвокаты подчеркнули, что "не относятся к таким вещам легкомысленно". Они будут решать вопрос всеми доступными средствами правовой защиты.

Ранее словарь английского языка Collins, издаваемый Великобритании, назвал ИИ словом года. Отмечалось, что языковая модель на основе нейросети ворвалась в общественное сознание в конце прошлого года, люди были поражены способностью имитировать естественную человеческую речь.

До этого искусственный интеллект восстановил последнюю песня знаменитой британской группы The Beatles. Она станет доступна на стриминговых платформах 2 ноября в 17:00 по московскому времени.

Проекты столицы стали одними из самых эффективных по применению ИИ в умных городах