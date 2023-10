Восстановленную при помощи ИИ последнюю песню The Beatles выпустят 2 ноября

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Последняя песня знаменитой британской группы The Beatles, восстановленная при помощи ИИ, станет доступна на стриминговых платформах 2 ноября в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

Композиция под названием Now and Then была написана и исполнена Джоном Ленноном в 1970-х годах. Спустя почти 50 лет ее доработали два оставшихся в живых участника группы – Пол Маккартни и Ринго Старр. Уточняется, что искусственный интеллект помог фактически заново создать песню, записанную в плохом качестве на кассете.

Спустя 15 лет после убийства Леннона в 1980 году его вдова передала Маккартни две магнитных аудиокассеты с черновыми записями. В том же году вышли отдельными синглами песни Free as a Bird и Real Love, которые были среди тех записей.

Тогда вокал Леннона свели с музыкальной темой, которую доработали Маккартни, Старр и на тот момент еще живой Джордж Харрисон, четвертый участник The Beatles. Композицию Now and Then тогда не выпустили из-за плохого качества записи, а Харрисон назвал песню очень слабой.

О том, что ИИ поможет выпустить "последнюю песню The Beatles", Маккартни заявил в июне этого года.

При этом президент американской Национальной академии искусства и звукозаписи Харви Мейсон – младший заявил, что в ближайшее время песни, написанные искусственным интеллектом, не смогут претендовать на получение премии "Грэмми".

