Режиссер Михалков: в Европе трусость и зависимость называют толерантностью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Европейское кино, по большему счету, умерло так же, как и Европа. Это произошло в последнее время, когда трусость, беспомощность и зависимость Европы стали называть толерантностью и мультикультурализмом. Об этом в беседе с ведущим телеканала Москва 24 Федором Баландиным заявил кинорежиссер и сценарист Никита Михалков. Их встреча состоялась накануне 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Аргументируя свою точку зрения, режиссер сказал, что в женских соревнованиях стали участвовать мужчины, призыв не рожать детей стал не только возможен, а обязателен, а институт семьи вызывает ироничную ухмылку.

"Когда разрушаются ценности человеческие, причем дело даже не в идеологических, там, нравственных, а просто в человеческих ценностях. Ну куда дальше-то? Дальше куда?" – задался вопросом Михалков.

Большое интервью с Никитой Михалковым смотрите на телеканале Москва 24 11 апреля в 18:05.

Ранее в этом же разговоре сценарист подчеркнул, что сейчас ММКФ не потерял своего масштаба, в то время как большие фестивали – Канский и Венецианский – превратились в "зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями". Он уверен, что в свое время Голливуд и Европа заслонили такие кинематографы, как иранский, корейский и китайский.