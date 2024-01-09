Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных соревнованиях

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Бывший вратарь столичного "Спартака" и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что в соревнованиях за рубежом не может участвовать ни один представитель РФ. Об этом сообщает RT.

"Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях", – заявил бывший спортсмен.

По его мнению, участвовать в зарубежных соревнованиях не должны все россияне, несмотря на их политическую позицию.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Однако мера распространится на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список включили восемь спортсменов из РФ.

После этого организация выпустила обновленное заявление. В нем говорилось, что к участию в ОИ допущены только шесть граждан РФ.

