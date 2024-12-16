Российские призеры Паралимпиады в Париже получат по 3 млн руб

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Каждый российский призер Паралимпийских игр в Париже получит премию 3 миллиона рублей, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград спортсменам.

Путин встретился с российскими спортсменами, которые стали победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже 16 декабря. Российский лидер отметил важность финансовой поддержки, которая не менее значима, чем госнаграды.

Паралимпиада проходила в период с 28 августа по 8 сентября. В рамках этого соревнования россияне смогли завоевать 64 медали. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могли выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе и их медали не учитывались в общем зачете.