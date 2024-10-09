Семерым медалистам Паралимпиады в Париже присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ

Фото: paralymp.ru

Семерым спортсменам, завоевавшим медали на Паралимпийских играх в Париже, присвоили звание заслуженных мастеров спорта России. Приказ опубликован на сайте Минспорта.

Так, звания получили тхэквондист Алиасхаб Рамазанов, легкоатлеты Иван Ревенко (метание копья), Матвей Якушев (прыжки в длину), Алан Кокойты (толкание ядра), Георгий Маргиев (прыжки в высоту), а также пловцы Кирилл Пульвер и Зоя Щурова.

Паралимпиада проходила в Париже в период с 28 августа по 8 сентября. В рамках этого соревнования россияне смогли завоевать 64 медали. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могли выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе и их медали не учитывались в общем зачете.