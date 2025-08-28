IBU исключил участие нейтральных биатлонистов на ОИ-2026

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Международный союз биатлонистов не предусмотрел участие нейтральных спортсменов в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу IBU.

Уточняется, что 186 из 210 квот распределены между национальными олимпийскими комитетами среди спортсменов, которые заняли с 1-го по 20-е место в итоговом зачете Кубка наций в сезоне-2024/2025.

Остальные 24 места определят в 2026 году индивидуально, на основе списка квалификационных очков союза биатлонистов после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Получить квалификацию смогут только те атлеты, которые представляют национальный олимпийский комитет и имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией еще в марте 2022 года, с тех пор их не допускают к спортивным состязаниям даже в нейтральном статусе.

Ранее конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за недопуск российских атлетов к участию в олимпийских квалификациях и основной части соревнований Игр 2026 года.

Обсуждение этого вопроса выявило широкий спектр проблем и мнений по поводу безопасности, квот, соблюдения антидопинговых правил и принципа справедливости. Россию поддержали лишь 8 из 32 делегатов.

