Министр спорта Дегтярев: статус ОКР может быть возобновлен в ближайшие месяцы

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Статус Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлен на международном уровне в ближайшие месяцы, заявил в интервью изданию "Коммерсант" министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев.

В июне этого года пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) заняла Кирсти Ковентри. По словам Дегтярева, она дала команду передать досье ОКР в юридическую комиссию для выработки рекомендаций. Заседание по этому вопросу состоится в сентябре.

"Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно – восстановить ОКР", – заявил министр спорта.

Он также добавил, что Минспорта РФ и ОКР работают над тем, чтобы на зимних Олимпийских играх 2026 года выступило больше российских спортсменов, чем на Олимпиаде 2024 года в Париже. Однако он подчеркнул, что на "фантастический прорыв" надеяться не стоит.

"Олимпийский отбор уже начался, мы уже физически не успеваем вклиниться в некоторых дисциплинах. К Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе – да, нужно готовиться. Там все должно быть в полном порядке", – пояснил Дегтярев.

Кроме того, он рассказал, что собирается обратиться к участникам Олимпийского собрания с просьбой переименовать должность главы ОКР. Он пояснил, что президент в России один – Владимир Путин.

"Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president", – заключил министр.

Ранее Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Оно будет введено уже в этом году.

Оптимальным вариантом министр назвал формулу, при которой количество иностранных футболистов на поле ограничивается 5 игроками, а в клубной заявке может присутствовать только 10 легионеров.

