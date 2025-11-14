Первые российские школы получили знак качества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Первые школы в России уже получили знак качества, передает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

Руководитель ведомства Анзор Музаев в ходе всероссийской конференции по оценке качества образования объявил о запуске проекта "Знак качества".

Как отметил глава ведомства, важно называть и отмечать сильные и успешные школы. На них смогут равняться другие образовательные учреждения.

Знак качества для школ реализуется в двух направлениях: высокие образовательные результаты и высокая культура оценивания. Первый будет присваиваться общеобразовательным организациям с высокими и при этом объективными образовательными результатами. Им уже отмечены 330 школ из 63 регионов России.

Высокая культура оценивания будет присваиваться школам с высокой объективностью оценивания. Такой знак получили уже 970 школ.

"Мы будем отмечать не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты. Отдельно будем отмечать школы, которые демонстрируют объективные результаты и не боятся этого", – заключил Музаев.

