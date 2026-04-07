07 апреля, 09:15

Экономика

Свыше 300 финских компаний в граничащих с Россией регионах обанкротились за год

Порядка 315 финских компаний, которые находятся в граничащих с Россией регионах, обанкротились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию сайта по мониторингу банкротств Konkurssilista.

Как сказано в материале, основная часть компаний – из сферы гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. Также пострадали секторы торговли, недвижимости, административных и вспомогательных услуг.

Наибольшее количество обанкротившихся предприятий находится в Северной Остроботнии – более 90. В Северной и Южной Карелии – 79 и 34 соответственно. В области Кюменлааксо – 45 компаний, в Лапландии – 40, в Кайнуу – 25.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч жителей Финляндии въезжали на территорию России в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Свыше 1,7 тысячи из них совершили частные визиты, более 1,2 тысячи – деловые и еще столько же – туристические.

Тем временем товарооборот между двумя странами снизился в 12 раз за четыре года. В 2025-м он составил чуть более миллиарда евро, тогда как в 2021-м достигал 12,4 миллиарда евро.

экономика

